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Экономика22 декабря 2021 6:13

Студия Артемия Лебедева помогла разработать бренд Рязанской области

Представят его в начале 2022 года
Источник:kp.ru
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Корпорация развития совместно со студией Артемия Лебедева разработали бренд Рязанской области. Об этом новый замгубернатора Артем Никитин объявил на презентации стратегии развития региона 21 декабря.

«Чтобы о возможностях инвестиционного развития бизнеса на рязанской территории знали за ее пределами, чтобы наш регион становился все более узнаваемым на российском и международном уровне и вызывал абсолютное доверие наших потенциальных партнеров», - так объяснил надобность бренда Никитин.

По его словам, итоговый результат планируется представить публично в начале 2022 года (предположительно в январе).

«Мы надеемся, что он понравится рязанцам. Он отвечает идее современного формата развития нашего региона и богатому историческому наследию нашей области», - сказал Никитин.