Студия Артемия Лебедева помогла разработать бренд Рязанской области

Корпорация развития совместно со студией Артемия Лебедева разработали бренд Рязанской области. Об этом новый замгубернатора Артем Никитин объявил на презентации стратегии развития региона 21 декабря.

«Чтобы о возможностях инвестиционного развития бизнеса на рязанской территории знали за ее пределами, чтобы наш регион становился все более узнаваемым на российском и международном уровне и вызывал абсолютное доверие наших потенциальных партнеров», - так объяснил надобность бренда Никитин.

По его словам, итоговый результат планируется представить публично в начале 2022 года (предположительно в январе).

«Мы надеемся, что он понравится рязанцам. Он отвечает идее современного формата развития нашего региона и богатому историческому наследию нашей области», - сказал Никитин.