Бренд от студии Артемия Лебедева обошелся Рязанской области в 1,5 млн рублей

«Корпорация развития Рязанской области» официально ответила на вопросы о стоимости и назначении бренда региона.

«Корпорация развития Рязанской области» официально ответила на вопросы о стоимости и назначении бренда региона. Письмо от акционерного общества, которым полностью владеет областное правительство, опубликовано в группе «Новости Рязани Вконтакте».

Решение о разработке бренда принято в августе 2021 года на инвестиционном форуме «Здесь и сейчас». По контракту со студией Артемия Лебедева «Корпорация развития» выплатила 1,5 млн рублей. В эту стоимость входят (цитируем):

- разработка бренд-платформы с проведением глубинных интервью и анализом их результатов, проведением воркшопа с заказчиком;

- разработка сущности бренда (философия, миссия, ценности, видение, уникальное общение);

- разработка платформы (для управленцев, жителей, туристов);

- разработка ценностного предложения бренда (функциональные, эмиоциональные и персональные преимущества);

- составление матрицы сравнения бренда с основными конкурентами, описание ключевых преимуществ;

- разработка ключевых коммуникационных атрибутов бренда: метафоры, символа бренда, его цвета и языка, визуальных референсов.

Также в «Корпорации развития» сообщили, что работают над созданием специального раздела на www.investryazan.ru, посвященного бренду региона. Там можно будет скачать бренд-платформу, логотип и все элементы айдентики бренда вместе с рекомендациями по их использованию. Сама правительственная структура планирует использовать бренд для оформления продукции рязанских производителей, выставочной продукции, в дизайн-коде общественных пространств.