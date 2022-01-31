Студия Артемия Лебедева объяснила визуальные решения бренда Рязани

На анимированной версии логотипа буква "З" развивается, как флаг. Источник: www.artlebedev.ru

Студия Артемия Лебедева на своем сайте объяснила визуальные решения так называемого бренда Рязани. 28 января его представил замгубернатора Артем Никитин, после чего в соцсетях разразилась настоящая буря - относительно дизайнерской работы, информационного фона, пользы (или бесполезности) самого бренда. Непрозрачным остается и финансовый вопрос.

«Чтобы помочь городу органично соединить свои традиции с прогрессивными экономическими идеями по развитию, в студии для Рязани задизайнили логотип и айдентику», - пишут представители фирмы.

Пример продукции с использованием разработанного для Рязани дизайна. Источник: www.artlebedev.ru

Дизайнеры утверждают, что логотип унаследовал от городского герба «шапку Мономаха», хотя шлем на логотипе, нужно признать, ничего общего с реликвией не имеет. По задумке авторов, буквы Р и Я под головным убором «складываются в приветливое лицо князя».

«В литере Н скрыта отсылка к реке Оке. Изящная шрифтовая часть напоминает резьбу по дереву, а общая пластика графики делает знак легким и воздушным», - говорится в описании.

Среди пиктограмм, являющихся частью визуального наполнения бренда, авторы использовали меч как фрагмент древнего герба города и стилизованные деревянные наличники как узнаваемые детали городской архитектуры. Как будет реализован дизайн на разных носителях, студия продемонстрировала с помощью фотографий и графики.

Пиктограммы, являющиеся частью визуального наполнения бренда, включают в себя стилизованные символы и архитектурные элементы.

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