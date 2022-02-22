У вокзала Рязань-2 десятки автобусов ждут беженцев из Донбасса.
Десятки автобусов ПАЗ ждут беженцев из Донбасса на железнодорожном вокзале Рязань-2. Фото и видео появилось в социальных сетях.
«Весь вокзал Рязань-2 забит. Встречаем наших гостей», - подписала сториз рязанка Ксения Морозова.
Ранее стало известно, что из ДНР и ЛНР в Рязань привезут поездом 700 беженцев, а чиновники городской администрации объявили, что парковаться у вокзала Рязань-2 не следует. Причина – обеспечение безопасности дорожного движения. Ограничения действуют с 22 февраля до 23 февраля 18:00.
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