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Общество22 февраля 2022 8:53

В Рязани на площади Димитрова временно ограничат парковку

Водителей попросили не оставлять транспорт на указанном участке до вечера 23 февраля
Источник:kp.ru
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Администрация Рязани попросила жителей города не парковать свой транспорт около железнодорожного вокзала Рязань-2. Объявление появилось на сайте мэрии во вторник, 22 февраля.

Сообщается, что ограничения для водителей будут действовать с 22 февраля до 18.00 23 февраля – в этот период времени не рекомендуется оставлять транспорт в районе площади Димитрова. Также в мэрии уточнили, что это связано с обеспечением безопасности дорожного движения.

«Администрация города обращается к автомобилистам с просьбой учитывать эту информацию при планировании своего маршрута», - говорится в сообщении.