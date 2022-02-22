В Рязани на площади Димитрова временно ограничат парковку

Администрация Рязани попросила жителей города не парковать свой транспорт около железнодорожного вокзала Рязань-2. Объявление появилось на сайте мэрии во вторник, 22 февраля.

Сообщается, что ограничения для водителей будут действовать с 22 февраля до 18.00 23 февраля – в этот период времени не рекомендуется оставлять транспорт в районе площади Димитрова. Также в мэрии уточнили, что это связано с обеспечением безопасности дорожного движения.

«Администрация города обращается к автомобилистам с просьбой учитывать эту информацию при планировании своего маршрута», - говорится в сообщении.