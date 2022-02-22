На поезде в Рязань отправились более 700 жителей Донбасса

В Рязанскую область выехал поезд с жителями Донбасса. На нем прибудут более 700 человек, в том числе дети, пожилые люди и люди с ограниченными возможностями здоровья.

«Прибывшие будут зарегистрированы и расселены в пунктах временного размещения», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Также отмечается, что беженцам предстоит пройти медицинский осмотр и экспресс-тестирование на коронавирус.

Пунктов временного размещения в Рязанской области, как сообщалось ранее, организовали 13. Расположены они в Рязани, в том числе в Солотче, а также в Рязанском, Спасском, Рыбновском и Касимовском районах.