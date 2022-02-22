На рязанском ТВ зашифровали в QR-код нецензурное обращение к телезрителям.

21 февраля в вечернем выпуске «Вести-Рязань» (ГТРК «Ока») вышел сюжет о ситуации с коронавирусом в Рязанской области и QR-кодах. Во время анонса выпуска за спиной телеведущей разместили QR-код, причем не формальный, а с нецензурным обращением «Ты [нехороший человек нетрадиционной сексуальной ориентации]».

Первым обратил внимание на этот казус telegram канал «Рязанский комментатор». Но позже выяснилось, что подобное обращение рязанское телевидение крутило несколько месяцев. Позже телеведущая Мария Шевченко (на фото) извинилась перед телезрителями за это «недоразумение».

В октябре 2019 года в Новомичуринске средь бела дня телезрителям показали жесткое порно. Все произошло на местном телеканале, когда зрители вместо программы «Место встречи» по НТВ увидели порнографический фильм (читать подробнее).

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