Ведущая «Вести-Рязань» Мария Шевченко извинилась за QR-код с нецензурным посланием.

Телеведущая ГТРК «Ока» Мария Шевченко извинилась перед зрителями за QR-код с зашифрованным нецензурным посланием.

«На рязанском ТВ зашифровали в QR-код нецензурное обращение. А мое фото разлетелось по сети. Я стала амбассадором этого недоразумения, - написала журналистка в своем Instagram. - Кто не сканировал, тот не... могла бы написать я, если бы хотела отшутиться. Но я хочу извиниться перед зрителями за нашу невнимательность. Поблагодарить их [зрителей], что смотрят, вникают, говорят с нами. Хочу напомнить, что цена ошибки - цена действий. И посоветовать - совершайте ошибки. Всех люблю и принимаю».

На QR-код с нецензурным сообщением ««Ты [нехороший человек нетрадиционной сексуальной ориентации]» обратили внимание 21 февраля, хотя позже стало известно, что «невнимательность» телевизионщиков тянется еще с 2021 года (читать подробнее).

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