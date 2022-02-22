Рязанское ТВ крутило зашифрованное в QR-код нецензурное обращение с 2021 года.

Нецензурное обращение, зашифрованное в QR-код, в эфире «Вести-Рязань» (ВГТРК «Ока») показывается не первый раз. В частности, своеобразное «послание к телезрителям» можно увидеть в вечернем выпуске новостей от 3 декабря 2021 года.

Телеведущая рассказывала об отмене ряда ограничений, возможности посещать аптеки и продовольственные магазины в торговых центрах без QR-кода, а фоном стояла все та же картинка с зашифрованной надписью «Ты [нехороший человек нетрадиционной сексуальной ориентации]».

Обратили внимание на казус с QR-кодом лишь 21 февраля 2022 года (читать подробнее). Позже телеведущая Мария Шевченко (на фото) извинилась перед телезрителями за это «недоразумение».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!