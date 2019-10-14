В Новомичуринске средь бела дня телезрителям показали жесткое порно

СЕГОДНЯ 19:04 2019-10-14T20:11:51+03:00

Гендиректор кабельного канала пеняет на ошибку одного из сотрудников, который нечаянно вставил не тот кабель не с того спутника

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Днем 14 октября в Новомичуринске на местном телеканале зрители вместо программы «Место встречи» по НТВ увидели порнографический фильм. Об этом «Комсомолке» сообщил местный житель и выслал видео с кадрами одной из канадских порностудий.

— У меня бабушка обалдела от увиденного, — рассказывает молодой человек. — Позвонила, вызвала меня с работы. Да, она не ошиблась, жестче фильмов я не видел.

По словам парня, фильм шел около часа. В это время он якобы звонил директору канала, но тот только посмеялся, мол, такого быть не может.

«Комсомолке» удалось дозвониться до генерального директора ООО «ТелеМаг» Александра Чупрынина, который объяснил, что же на самом деле произошло:

— Просто во время работы ресивер переключился, так как сигнал идет с одного спутника. Проводились профилактические работы, то ли провод задели, то ли еще что-то… Просто НТВ и ТНТ в ближайшее время со спутников уходят, и проводились эксперименты по вопросу возможности приема сигнала с других спутников.

— Местные жители говорят, что около часа этот фильм шел.

— Местные могут много говорить, но насколько я в курсе, порядка 10-15 минут был сбой. Здесь вопрос, как говорится, не стоит выеденного яйца. Людям сейчас делать совсем нечего, вот и обсуждают то, чего и не… Я не знаю, какая польза от этих обсуждений.

Отметим, что ранее главный «телемаг» Новомичуринска в комментариях издательству «Пресса» сказал, что во время ремонтных работ один из сотрудников нечаянно подключил к каналу НТВ не тот кабель, не с того спутника.

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ИСТОЧНИК KP.RU