2019-10-15T13:34:28+03:00
Общество

Главред НТВ с юмором отнеслась к тому, что в Новомичуринске средь бела дня показали порно

Кошарницкая рассказала, что зрители из других регионов страны также хотели посмотреть кино для взрослых
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Главный редактор НТВ Александра Кошарницкая прокомментировала инцидент, произошедший во время трансляции телеканала в рязанском городе Новомичуринск. Напомним, что в понедельник, 14 октября, вместо программы «Место встречи» там порядка четверти часа демонстрировали жесткое порно. Все случившееся генеральный директор ООО «ТелеМаг» объяснил обычной человеческой ошибкой.

На следующий день, 15 октября, РИА «Новости» опубликовало слова Кошарницкой, которая с юмором отнеслась к ситуации.

- Мы получили большое количество жалоб от телезрителей, так как не все смогли увидеть то, что в течение 15 минут наблюдала часть жителей Рязанской области… Ну и побольше таких качественных кабельных операторов, а то у Роскомнадзора мало работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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