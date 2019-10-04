2019-10-04T06:09:46+03:00
Недвижимость

Коммунальщики Новомичуринска первыми освоили илососную машину

Чудо-агрегат затягивает мусор и песок с шестиметровой глубины. Ни в Рязанской области, ни в близлежащих регионах такой машины ни у кого нет
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Фото: ГТРК "Ока".Фото: ГТРК "Ока".
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На помощь коммунальным службам Новомичуринска поступила илососная машина. По словам местных специалистов, агрегат выполняет работу качественно и быстро. Илососная машина с шестиметровой глубины забирает ил, песок, щебень и все инородные тела.

За день, таким образом, чудо-агрегат может откачать более 60 кубических метров канализационных стоков вместе с накопившимся мусором. Ну а дальше чудо-техника увозит все на городские очистные сооружения.

«В Рязанской области илососная машина единственная. И в близлежащих регионах такой тоже нет», — с гордостью сообщает ГТРК «Ока».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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