Коммунальщики Новомичуринска первыми освоили илососную машину
На помощь коммунальным службам Новомичуринска поступила илососная машина. По словам местных специалистов, агрегат выполняет работу качественно и быстро. Илососная машина с шестиметровой глубины забирает ил, песок, щебень и все инородные тела.
За день, таким образом, чудо-агрегат может откачать более 60 кубических метров канализационных стоков вместе с накопившимся мусором. Ну а дальше чудо-техника увозит все на городские очистные сооружения.
«В Рязанской области илососная машина единственная. И в близлежащих регионах такой тоже нет», — с гордостью сообщает ГТРК «Ока».
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ИСТОЧНИК KP.RU