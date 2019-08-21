2019-08-21T08:51:14+03:00
Общество

Официально: Новомичуринск получил статус моногорода

Это позволит городу энергетиков в Пронском районе развиваться и получать поддержку из Фонда развития моногородов на финансирование инвестиционных проектов
Поделиться:
Изменить размер текста:

Рязанский город энергетиков Новомичуринск получил статус моногорода. Соответствующие изменения уже внесены в Перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов).

Напомним, в июне этого года губернатор Николай Любимов в Совете Федерации просил содействия у сенаторов о включении Новомичуринска в перечень моногородов.

- Положительный опыт ТОСЭР мы собираемся тиражировать. В свое время для Новомичуринска градообразующей стала Рязанская ГРЭС, - сказал Любимов. - Территория обладает хорошими условиями для развития: есть промышленно-производственная площадка, транспортные магистрали, свободные мощности для технологического присоединения новых энергоемких предприятий, – сказал Николай Любимов. – Мы просили оказать содействие во включении этой территории в перечень моногородов, что позволит задействовать федеральные механизмы поддержки.

Отметим, что статус моногорода позволит Новомичуринску обеспечить его комплексное развитие, получить поддержку из Фонда развития моногородов на финансирование инвестиционных проектов и софинансирование расходов для строительства объектов инфраструктуры и диверсификации экономики, а также претендовать на создание ТОСЭР.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Сергей Кленушкин стал главой администрации Новомичуринска

25 июля депутаты городского Совета избрали его большинством голосов (подробнее).

Новомичуринск – не Кущевская, но проверить нужно

«Комсомолка» погостила в Пронском районе Рязанской области, чтобы выяснить, почему местные жители искренне благодарили отморозков, напавших на женщину-мэра (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Избивший полицейского рязанец избежал тюрьмы
ФК «Рязань» накануне кубкового матча заявил нового вратаря
В Сасове на дорогах и тротуарах зимой могут использовать новый реагент
На улице Островского в Рязани троллейбус попал в жесткое ДТП
Ушла из жизни директор рязанского молочного предприятия Любовь Умнова
Верховный суд отклонил жалобу рязанца на застройку территории в центре
В Рязанской области отремонтируют одну из больниц
Полиция нашла тех, кто стрелял на берегу Оки в Рязанской области
В Рязанской области обстреляли плавучий кран
Михайловский обход включат в план ремонта автомобильных дорог
Покусанная пчелами рязанка отсудила компенсацию у бывшего мужа
В двух рязанских районах на несколько дней отключат газ
В среду на шести улицах Рязани отключат электричество
В Рязани прошли учения десантников трех стран «Защитник дружбы»
В Рязани начнут пилотировать электронный знак почтовой оплаты
«Изуродованным» деревьям на Московском шоссе пытаются помочь – администрация
Гендиректор рязанского предприятия скрыл налоги на 39 млн рублей
Суд арестовал рязанца, совершившего преступление против пенсионерки
В рязанской поликлинике впервые с 1953 года заменят трубы
Прокуратура занялась свалкой в Александро-Невском районе