Официально: Новомичуринск получил статус моногорода

СЕГОДНЯ 08:19 2019-08-21T08:51:14+03:00

Это позволит городу энергетиков в Пронском районе развиваться и получать поддержку из Фонда развития моногородов на финансирование инвестиционных проектов

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Рязанский город энергетиков Новомичуринск получил статус моногорода. Соответствующие изменения уже внесены в Перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов).

Напомним, в июне этого года губернатор Николай Любимов в Совете Федерации просил содействия у сенаторов о включении Новомичуринска в перечень моногородов.

- Положительный опыт ТОСЭР мы собираемся тиражировать. В свое время для Новомичуринска градообразующей стала Рязанская ГРЭС, - сказал Любимов. - Территория обладает хорошими условиями для развития: есть промышленно-производственная площадка, транспортные магистрали, свободные мощности для технологического присоединения новых энергоемких предприятий, – сказал Николай Любимов. – Мы просили оказать содействие во включении этой территории в перечень моногородов, что позволит задействовать федеральные механизмы поддержки.

Отметим, что статус моногорода позволит Новомичуринску обеспечить его комплексное развитие, получить поддержку из Фонда развития моногородов на финансирование инвестиционных проектов и софинансирование расходов для строительства объектов инфраструктуры и диверсификации экономики, а также претендовать на создание ТОСЭР.

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ИСТОЧНИК KP.RU