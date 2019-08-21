Официально: Новомичуринск получил статус моногорода
Рязанский город энергетиков Новомичуринск получил статус моногорода. Соответствующие изменения уже внесены в Перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов).
Напомним, в июне этого года губернатор Николай Любимов в Совете Федерации просил содействия у сенаторов о включении Новомичуринска в перечень моногородов.
- Положительный опыт ТОСЭР мы собираемся тиражировать. В свое время для Новомичуринска градообразующей стала Рязанская ГРЭС, - сказал Любимов. - Территория обладает хорошими условиями для развития: есть промышленно-производственная площадка, транспортные магистрали, свободные мощности для технологического присоединения новых энергоемких предприятий, – сказал Николай Любимов. – Мы просили оказать содействие во включении этой территории в перечень моногородов, что позволит задействовать федеральные механизмы поддержки.
Отметим, что статус моногорода позволит Новомичуринску обеспечить его комплексное развитие, получить поддержку из Фонда развития моногородов на финансирование инвестиционных проектов и софинансирование расходов для строительства объектов инфраструктуры и диверсификации экономики, а также претендовать на создание ТОСЭР.
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ИСТОЧНИК KP.RU