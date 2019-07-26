Сергей Кленушкин стал главой администрации Новомичуринска

СЕГОДНЯ 18:46 2019-07-26T18:46:07+03:00

Свекор за сноху не в ответе - он отвечает теперь за целый город. Фото: пресс-служба горсовета Новомичуринска.

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Сергей Кленушкин 25 июля решением большинства депутатов городского Совета был избран главой городской администрации Новомичуринска. Об этом сообщил ИД «Пресса».

Перед избранием Кленушкин был советником главы администрации Пронского района по антикоррупционной деятельности, а до этого почти четверть века возглавлял райотдел МВД. Он настолько зорко бдил за соблюдением закона, что его сноха Светлана, слегка спутав государственный карман с частным, задолжала в пользу гарантийного фонда региона около 800 тысяч рублей. Мало того, беглянка состоит в супружеских отношениях с Николаем Кленушкиным – до последнего времени руководителем главной подрядной организации Областного фонда капремонта - МУП «РСУ№1». В настоящее время предприятие буквально погрязло в недоделках и некачественном ремонте.

Конкурентом Кленушкина был Андрей Ильичев заместитель главы администрации Пронского района по капитальному строительству и жилищно-коммунальным вопросам. Но борец с коррупцией оказался предпочтительнее профессионала, ведающего вопросами городского хозяйства.

Всего желающих участвовать в конкурсе было четверо, однако к участию в нем не были допущены Анастасия Пушкина и Сергей Мартынов (оба – депутаты горсовета), поскольку предоставили не должным образом оформленные документы.

ИСТОЧНИК KP.RU