2019-06-21T16:25:04+03:00
Общество

Жену главного подрядчика рязанского фонда капремонта ищут судебные приставы

Светлана Кленушкина задолжала весьма внушительную сумму
Антоний ВОХЕЧ
Поделиться:
Комментарии излишни. Сайт УФССП России по Рязанской области.Комментарии излишни. Сайт УФССП России по Рязанской области.
Изменить размер текста:

Как свидетельствует соответствующий раздел сайта управления ФССП России по Рязанской области, в отношении Кленушкиной Светланы Вячеславовны возбуждено 16 исполнительных производств. Их диапазон обширен: задолженность по ипотеке (3916599, 92 рублей); еще одна немаленькая задолженность в 791758 рублей. Какая истинная русская дама не любит быстрой езды? А вот штрафы оплачивать г-жа Кленушкина особо не торопится – неоплаченных набралось аж 12 штук по 500 рублей.

Наши усиленные попытки связаться в пронскими судебными приставами и получить комментарии в отношении Светланы Кленушкиной окончились полным фиаско. Как прокомментировал «Комсомолке» сам Николай Кленушкин, директор МП «РСУ №1», организации, являющейся практическим главным подрядчиком областного Фонда капремонта, «она там уже была – информация устарела».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Огонь рязанского лесного пожара перекинулся на Московскую область
Бывший замгубернатора Крохалева трудоустроилась директором рязанской библиотеки
Под Рязанью сняли атмосферное явление, похожее на смерч
В рязанском хозяйстве за ночь задохнулись сразу 2500 свиней
Рядом с Солотчей загорелась трава – работают пожарные сразу двух ведомств
Врачи спасли жизнь рязанке, сделав ей уникальную двойную операцию
Из-за аварийного ремонта холодную воду отключат на трех улицах Рязани
На ремонт проверенной прокуратурой рязанской больницы выделили 5 миллионов
За сутки на горящий рязанский лес сброшено 350 тонн воды
В Рязани открылся сезон рок-концертов на палубе теплохода
В этом году 100 баллов за ЕГЭ получили 33 юных рязанца
Третьи сутки под Рязанью не могут потушить лесной пожар на военном полигоне
Рязанец на Daewoo влетел в стоящее авто – пострадал маленький пассажир
Рязанские налоговики не выпускают за границу при долге в 10 тысяч рублей
С понедельника горячей воды не будет еще на семи улицах Рязани
На проезде Яблочкова в Рязани перевернулась «ГАЗель»
Рязанская чиновница делала липовые опросы и похитила почти 2 миллиона
Ушел из жизни легендарный рязанский милиционер Василий Лапушкин
Рязанца осудили за серию краж велосипедов из подъездов
Следователи занялись рязанской предпринимательницей, задолжавшей зарплату продавцам
Мужчина, пойманный в рязанском райцентре, оказался причастен к двум преступлениям
Жители рязанской глубинки пожаловались Путину на перебои с водой