Жену главного подрядчика рязанского фонда капремонта ищут судебные приставы

СЕГОДНЯ 16:12 2019-06-21T16:25:04+03:00

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Как свидетельствует соответствующий раздел сайта управления ФССП России по Рязанской области, в отношении Кленушкиной Светланы Вячеславовны возбуждено 16 исполнительных производств. Их диапазон обширен: задолженность по ипотеке (3916599, 92 рублей); еще одна немаленькая задолженность в 791758 рублей. Какая истинная русская дама не любит быстрой езды? А вот штрафы оплачивать г-жа Кленушкина особо не торопится – неоплаченных набралось аж 12 штук по 500 рублей.

Наши усиленные попытки связаться в пронскими судебными приставами и получить комментарии в отношении Светланы Кленушкиной окончились полным фиаско. Как прокомментировал «Комсомолке» сам Николай Кленушкин, директор МП «РСУ №1», организации, являющейся практическим главным подрядчиком областного Фонда капремонта, «она там уже была – информация устарела».

ИСТОЧНИК KP.RU