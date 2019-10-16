История с показом порно по ТВ в Новомичуринске попала в «Вечерний Ургант»

СЕГОДНЯ 08:16 2019-10-16T08:29:28+03:00

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В программе «Вечерний Ургант» на Первом канале упомянули историю с показом порнофильма на одном из каналов в городе Новомичуринске.

— Жители Новомичуринска рассказали, что телеканал НТВ показывал порнофильм вместо ток-шоу «Место встречи» с Андреем Норкиным, — зачитывает новость телеведущий Иван Ургант. — Об этом сообщает «Комсомольская правда в Рязани». Комсомольцы не смогли смолчать и рассказали все, как было.

— Многие зрители, кстати, приняли этот инцидент за переход на цифровое телевидение. Знаете, говорят, как хорошо выглядит Андрей Норкин без одежды. Только не совсем понятно, какая тема передачи. Что там, банковский сектор, сельское хозяйство, внешняя политика? И обратите внимание, эксперты новые. И какие красивые. Как сказали жители Новомичуринска, мы говорим цифровому телевидению: «Дас ист фантастиш!» — закончил речь телеведущий.

Напомним, днем 14 октября в Новомичуринске на местном телеканале зрители вместо программы «Место встречи» по НТВ увидели порнографический фильм.

— У меня бабушка обалдела от увиденного, — рассказывает молодой человек. — Позвонила, вызвала меня с работы. Да, она не ошиблась, жестче фильмов я не видел (читать подробнее).

Позже главный редактор телеканала НТВ с юмором отнеслась к тому, что в Новомичуринске средь бела дня показали порно. Александра Кошарницкая рассказала, что зрители из других регионов страны также хотели посмотреть кино для взрослых (читать подробнее).

Видео смотреть с 4:25

Иван Ургант о порнографии в Новомичуринске.Источник видео: Первый канал, «Вечерний Ургант».

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ИСТОЧНИК KP.RU