2019-10-15T18:08:16+03:00
Общество

Роскомнадзор заинтересовался скандалом с трансляцией порно вместо ток-шоу

Тем временем компания-провайдер публично извинилась и связала случившееся с ошибкой персонала
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Роскомнадзор заинтересовался скандальным инцидентом в городе Новомичуринске, где вместо ток-шоу «Место встречи» по НТВ телезрителям показали порнографический фильм. Новость мигом облетела социальные сети и СМИ, причем не только отечественные.

Руководитель управления Роскомнадзора по Рязанской области Евгений Малинкин прокомментировал «Комсомолке», что делать выводы и говорить о привлечении к ответственности конкретных лиц пока преждевременно:

- На данный момент мы собираем информацию, чтобы установить, имел ли место факт нарушения законодательства Российской Федерации, - сказал он, заметив, что прежде похожих инцидентов в регионе не было.

В свою очередь, ООО «ТелеМаг» выступило с публичными извинениями за «неприятный сбой».

- Данная ситуация возникла непредумышленно в результате ошибки персонала, - сообщили в компании-провайдере.

Абонентов через официальный сайт заверили, что меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем приняты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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