Роскомнадзор заинтересовался скандалом с трансляцией порно вместо ток-шоу
Роскомнадзор заинтересовался скандальным инцидентом в городе Новомичуринске, где вместо ток-шоу «Место встречи» по НТВ телезрителям показали порнографический фильм. Новость мигом облетела социальные сети и СМИ, причем не только отечественные.
Руководитель управления Роскомнадзора по Рязанской области Евгений Малинкин прокомментировал «Комсомолке», что делать выводы и говорить о привлечении к ответственности конкретных лиц пока преждевременно:
- На данный момент мы собираем информацию, чтобы установить, имел ли место факт нарушения законодательства Российской Федерации, - сказал он, заметив, что прежде похожих инцидентов в регионе не было.
В свою очередь, ООО «ТелеМаг» выступило с публичными извинениями за «неприятный сбой».
- Данная ситуация возникла непредумышленно в результате ошибки персонала, - сообщили в компании-провайдере.
Абонентов через официальный сайт заверили, что меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем приняты.
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ИСТОЧНИК KP.RU