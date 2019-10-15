Роскомнадзор заинтересовался скандалом с трансляцией порно вместо ток-шоу

СЕГОДНЯ 17:16 2019-10-15T18:08:16+03:00

Тем временем компания-провайдер публично извинилась и связала случившееся с ошибкой персонала

Изменить размер текста: A A

Роскомнадзор заинтересовался скандальным инцидентом в городе Новомичуринске, где вместо ток-шоу «Место встречи» по НТВ телезрителям показали порнографический фильм. Новость мигом облетела социальные сети и СМИ, причем не только отечественные.

Руководитель управления Роскомнадзора по Рязанской области Евгений Малинкин прокомментировал «Комсомолке», что делать выводы и говорить о привлечении к ответственности конкретных лиц пока преждевременно:

- На данный момент мы собираем информацию, чтобы установить, имел ли место факт нарушения законодательства Российской Федерации, - сказал он, заметив, что прежде похожих инцидентов в регионе не было.

В свою очередь, ООО «ТелеМаг» выступило с публичными извинениями за «неприятный сбой».

- Данная ситуация возникла непредумышленно в результате ошибки персонала, - сообщили в компании-провайдере.

Абонентов через официальный сайт заверили, что меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем приняты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главред НТВ с юмором отнеслась к тому, что в Новомичуринске средь бела дня показали порно

Главный редактор НТВ Александра Кошарницкая прокомментировала инцидент, произошедший во время трансляции телеканала в рязанском городке. (ПОДРОБНОСТИ)

ИСТОЧНИК KP.RU