Исполнять обязанности министра цифрового развития Рязанской области будет Тимур Морозов.

Обязанности министра цифрового развития Рязанской области временно возложили на Тимура Морозова, информация об этом появилась на сайте регионального правительства и на портале самого министерства.

В 2019 году Морозов уже возглавлял госструктуру – его назначили исполняющим обязанности руководителя сразу после того, как новое министерство отделилось от минпромэконома. Он занимал этот пост до января 2020 года, когда губернатор Николай Любимов вручил удостоверение министра Валерию Стройкову, а Тимур Морозов стал заместителем.

Сам же Стройков возглавлял минцифры на протяжении двух лет и покинул должность в феврале 2022 года в связи с переходом на другую работу.