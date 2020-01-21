Новое министерство в Рязанской области возглавил Валерий Стройков

21 Янв. 2020 2020-01-21T15:20:49+03:00

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21 января на выездном заседании регионального правительства в Спас-Клепиках губернатор Николай Любимов вручил служебное удостоверение министру цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области. Должность получил Валерий Стройков.

Напомним, новый исполнительный орган власти займется формированием информационно-коммуникационной инфраструктуры, развитием сферы IT, цифровизацией госуправления.

- Это реально нужный тренд, которому мы обязательно будем следовать, - сказал Николай Любимов.

Он же ранее заверил, что штат под еще одну структурную единицу не расширялся – она «отпочковалась» от минпромэконома, переняв часть полномочий.

О Стройкове известно, что он – выпускник РГРТУ, где обучался по направлению «Электроника и наноэлектроника». До своего назначения исполнял обязанности главного врача ГБУ РО «Центр медицинской профилактики, медицинской аналитики и информационных технологий». В этом статусе возглавил рабочую группу по реализации концепции «Цифровое преобразование здравоохранения». Еще одним недавним местом работы значится МФЦ, где Валерий Алексеевич был заместителем директора бюджетного учреждения. .

ИСТОЧНИК KP.RU