2019-11-05T22:40:41+03:00
Политика

В Рязанской области создали министерство цифрового развития

Утверждено положение, в котором прописаны полномочия, цели и задачи нового исполнительного органа власти
Сергей ЛАЗУТИН
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С ноября в Рязанской области появилось министерство цифрового развития, информационных технологий и связи. Положение о нем утверждено постановлением регионального правительства.

Исполнительный орган перенял часть полномочий министерства промышленности и экономического развития. Он займется, в частности, формированием информационно-коммуникационной инфраструктуры и развитием сферы IT в рамках государственных программ, в том числе путем распределения субсидий. Цифровизация госуправления – тоже в ведении новой структурной единицы.

Напомним, создание «цифрового» министерства анонсировалось еще в июле 2019-го. Тогда губернатор Николай Любимов заявил, что «дополнительных штатных единиц для его комплектования выделяться не будет».

Возглавил ведомство Тимур Морозов, работавший заместителем руководителя минпромэконома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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