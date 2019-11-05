В Рязанской области создали министерство цифрового развития
С ноября в Рязанской области появилось министерство цифрового развития, информационных технологий и связи. Положение о нем утверждено постановлением регионального правительства.
Исполнительный орган перенял часть полномочий министерства промышленности и экономического развития. Он займется, в частности, формированием информационно-коммуникационной инфраструктуры и развитием сферы IT в рамках государственных программ, в том числе путем распределения субсидий. Цифровизация госуправления – тоже в ведении новой структурной единицы.
Напомним, создание «цифрового» министерства анонсировалось еще в июле 2019-го. Тогда губернатор Николай Любимов заявил, что «дополнительных штатных единиц для его комплектования выделяться не будет».
Возглавил ведомство Тимур Морозов, работавший заместителем руководителя минпромэконома.
ИСТОЧНИК KP.RU