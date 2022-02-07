Валерий Стройков покинул пост министра цифрового развития Рязанской области. Фото: it.ryazangov.ru.

Министр цифрового развития Рязанской области Валерий Стройков покинул свой пост. Об этом теперь уже экс-руководитель сообщил на своей странице в соцсети.

«Хочу сказать огромное спасибо нашей команде, с которой мы активно работали над внедрением новых информационных технологий и развитием цифровой экономики в целом. Вы по-прежнему можете рассчитывать на мою профессиональную помощь. Желаю Вам здоровья, удачи и благополучия в это непростое время», - добавил Стройков.

Экс-министр также поблагодарил губернатора региона Николая Любимова за оказанное ему доверие.

По словам самого Валерия Алексеевича, причиной отставки стал переход «на новую ответственную работу».

О том, кто заменит Стройкова на посту руководителя регионального министерства пока ничего не известно. На сайте ведомства Валерий Алексеевич пока числится министром.

Валерий Стройков проработал в должности министра цифрового развития чуть более двух лет, он был назначен на этот пост в январе 2020 года.