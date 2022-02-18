Главврач перинатального центра: В работе Легостаевой выявили много недостатков

Недавно назначенный главным врачом рязанского перинатального центра Александр Терещенко прокомментировал увольнение Татьяны Легостаевой, заведующей отделением патологии.

— Подтверждаю, что трудовой договор с Татьяной Васильевной Легостаевой 17 февраля прекращен. За последний год в ее работе выявили много недостатков, и я считаю это недопустимым, — подчеркнул Терещенко.

По словам главврача, задача медицинских учреждений - улучшать здоровье граждан, а когда идет речь о перинатальном центре, где рождаются дети, медики должны вести себя вдвойне бережнее и внимательнее к здоровью матери и ребенка.

Кадровые перестановки в перинатальном центре начались сразу после того, как рязанка Вероника Инзина рассказала о смерти своего новорожденного сына. Один из специалистов, принимавших роды, была как раз Легостаева (подробнее о чудовищной истории).

Такого информационного удара не ждали ни чиновники, ни врачи. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а минздрав вынужден был уволить главного врача Ирину Девятову. Теперь кадровой чисткой занимается новый главный врач Александр Терещенко.

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