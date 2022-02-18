Главврач перинатального центра: В работе Легостаевой выявили много недостатков

Недавно назначенный главным врачом рязанского перинатального центра Александр Терещенко прокомментировал увольнение Татьяны Легостаевой, заведующей отделением патологии.
— Подтверждаю, что трудовой договор с Татьяной Васильевной Легостаевой 17 февраля прекращен. За последний год в ее работе выявили много недостатков, и я считаю это недопустимым, — подчеркнул Терещенко.
По словам главврача, задача медицинских учреждений - улучшать здоровье граждан, а когда идет речь о перинатальном центре, где рождаются дети, медики должны вести себя вдвойне бережнее и внимательнее к здоровью матери и ребенка.
Кадровые перестановки в перинатальном центре начались сразу после того, как рязанка Вероника Инзина рассказала о смерти своего новорожденного сына. Один из специалистов, принимавших роды, была как раз Легостаева (подробнее о чудовищной истории).
Такого информационного удара не ждали ни чиновники, ни врачи. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а минздрав вынужден был уволить главного врача Ирину Девятову. Теперь кадровой чисткой занимается новый главный врач Александр Терещенко.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!