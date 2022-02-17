В центре Рязани на улице Ленина начали спиливать голубые ели

17 февраля 2022 года в центре Рязани началась вырубка голубых и обыкновенных елей. Фото появились в паблике НРВК. Речь идет о деревьях перед зданием ФСО на улице Ленина.

«Решили ремонтик себе замутить и для размещения строительного оборудования ели им, видимо, помешали. Потом заявляли, что деревья больные, их надо спилить. Общественность тогда возмутилась, и это решение, вроде как, отменили. А сегодня...» - говорится в подписи к фотографиям.

«Просто невероятно больно смотреть за тем, как кромсают город... А про деревья вообще молчу», - заявил блогер, администратор НРВК Иван Крестьянинов и отметил, что до этого деревья так варварски не вырубались. .

У здания ФСО власти хотят видеть пустырь, засаженный туями.

Первые разговоры об уничтожении деревьев у здания ФСО пошли в начале октября прошлого года. Якобы деревья болеют, а вместо них будут туи.

Урбанисты тогда заявили, что голубые ели у здания ФСО хотят спилить не из-за болезней, а для удобства рабочих. Позже рязанские ученые-ботаники дали развернутый ответ, общий смысл которого, что рязанцев вводят в заблуждение – деревья рубить нельзя. Чиновники Рязани не прислушались.

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