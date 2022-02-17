Маршрутки №82 могут вернуться на улицы Рязани

Власти Рязани согласились рассмотреть возможность возвращения на линию маршрута №82. Фото: admrzn.ru.

Власти Рязани все же пошли на уступки рязанцам и согласились рассмотреть вопрос о возвращении коммерческого маршрута №82. Животрепещущая тема обсуждалась в среду, 16 февраля, на встрече начальника городского управления транспорта Вениамина Синякова с жителями микрорайонов Канищево, Недостоево, Семчино и Приокский.

Рязанцы, пришедшие на встречу с чиновником, в очередной раз потребовали вернуть популярный маршрут. Синяков ответил, что это возможно, однако, путь следования маршрутки пересмотрят - он, как и прежде, соединит микрорайон Недостоево с Октябрьским городком, но транспорт поедет через улицы Высоковольтную и Строителей.

Начальник управления транспорта заверил жителей, что вопрос тщательно проработают, после чего сформированный маршрут выставят на открытый конкурс. Если найдется перевозчик, то автобусы выйдут на рязанские улицы.

Конфликт жителей микрорайонов Недостоево и Октябрьский городок с городскими властями начался после того, как мэрия изменила маршрут №82, пустив его в Песочню, из-за этого в Недостоеве и соседнем Приокском начались проблемы с общественным транспортом. Неоднократные попытки со стороны властей изменить ситуацию с транспортной доступностью не увенчались успехом. Позже стало известно, что горадминистрация отобрала у перевозчика лицензию на маршрут №82 по причине невыполнения предпринимателем условий контракта.