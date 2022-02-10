Маршрут №82 в Рязани перестал работать, а перевозчик лишился лицензии

С 11 февраля 2022 года прекращает действовать свидетельство, выданное ООО «РязаньПассажирТранс» на перевозки по маршруту общественного транспорта №82. Причина – перевозчик в течение нескольких дней подряд (более трех) не выполнил ни одного рейса, предусмотренного расписанием.

Как сообщает пресс-служба администрации Рязани, фирма не исполняла свои обязательства и ранее. Коммерсанты отказались от покупки автобусов большей вместимости и на протяжении двух последних лет выпускали на линию по 10-15 единиц техники вместо 34.

С 12 января 2022 года маршрут №82 был кардинально изменен, что возмутило жителей микрорайона Недостоево.