В Рязани количество автобусов на маршруте №30 увеличится до 20 единиц

Коммерческий маршрут №30 в Рязани будет обслуживать 20 единиц техники, об этом сообщил Общественный совет при управлении транспорта.

Необходимость увеличения подвижного состава стала ясна после нескольких мониторингов. В первый раз 30 маршрут исследовали еще 21 января. В тот день маршрутка с конечной остановки ушла уже заполненной, а в Приокском и вовсе в салон не смогли зайти пассажиры.

Спустя неделю, 27 января, в утренний час-пик, несколько остановок в салоне 30 автобуса проехал уже лично начальник управления транспорта Вениамин Синяков. Он отметил, что на конечной остановке наполняемость автобуса составила 50 – 70 процентов и у всех пассажиров была возможность сесть в маршрутку. Но уже на остановках в Приокском салон вновь заполнился до отказа.

В итоге было принято решение увеличить количество автобусов на 30 маршруте до 20 единиц. Сообщается, что перевозчик уже начал оформлять документы на дополнительные машины. Выправит ли это ситуацию с транспортным обслуживанием микрорайона Недостоево и поселка Приокский, покажет время и последующие мониторинги – сообщается, что управление транспорта продолжит диалог с жителями.