Начальник управления транспорта Вениамин Синяков проехал с рязанцами в маршрутке №30

До 10 февраля на маршрут №30 выпустят дополнительно еще три автобуса. Фото: Елена ТИШКОВА.

Утром, 27 января, жители рязанского Недостоева увидели на местной остановке начальника городского управления транспорта Вениамина Синякова. Чиновник приехал, чтобы вместе с пассажирами проехать в час пик в маршрутке №30. Пост о необычной поездке рязанка Елена Тишкова опубликовала в соцсети.

Женщина отметила, что «незабываемая поездка - квест» по маршруту №30 началась в 7.20 утра.

«Наконец то господин Синяков, выслушал мнение пассажиров и испытал все "прелести" поездки, на себе», - рассказала рязанка.

Сообщается, что Вениамин Валериевич проехал от разворотного круга в Недостоеве до остановки «Таможня». По окончании поездки чиновник в разговоре с женщиной пообещал приобрести еще три автобуса на маршрут. Поступить транспорт должен до 10 февраля.

«На мой взгляд, это вряд ли поможет жителям города! И пока проблема транспорта, так и остаётся не решенной!!!», - заключила автор сообщения.

Ранее общественники уже проводили мониторинг тридцатого маршрута, после чего было принято решение увеличить количество единиц транспорта до 20.