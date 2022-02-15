Встреча начальника управления транспорта с рязанцами пройдет 16 февраля

16 февраля в Рязани на улице Введенской, 107 состоится встреча активистов микрорайонов Недостоево, Канищево и Приокский с начальником управления транспорта Вениамином Синяковым. Начало в 18:00 в актовом зале, сообщает общественный совет при управлении.

«На встрече могут присутствовать все желающие с возможностью задать вопрос о транспортном сообщении районов Недостоево, Канищево, Семчино, Приокского, или внести свои предложения», - обозначил тему совещательный орган.

Отмечается, что участники встречи должны иметь при себе маску.

С упомянутыми микрорайонами в последнее время связано множество изменений. Самое обсуждаемое из них – переработка маршрута №82 с переносом конечной остановки в Дашково-Песочню. Впоследствии сам перевозчик фактически отказался работать на маршруте. С 15 февраля до Недостоева должны были пустить маршрут №66.