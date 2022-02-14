С 15 февраля маршрутки №66 начнут заезжать в Недостоево. Фото: admrzn.ru.

Со вторника, 15 февраля, еще один коммерческий маршрут начнет заезжать в Недостоево, об этом сообщила пресс-служба городской мэрии со ссылкой на управление транспорта.

Речь идет о маршруте №66, который следует от пятого микрорайона Дашково-Песочни до рязанского кожзавода. При следовании как на конечную остановку, так и по направлению в центр города, автобусы будут делать крюк и забирать пассажиров с остановки в микрорайоне.

Сообщается, что данное небольшое изменение маршрута вводится с целью улучшения транспортного обслуживания жителей Недостоева.

Ранее глава горадминистрации Елена Сорокина сообщила о решении властей ввести с 1 марта еще один дополнительный автобусный маршрут, который свяжет микрорайон Канищево с площадью Мичурина.