Адвокат Максим Калинов заступился за коллегу, представляющего интересы Александра Логунова.

Адвокат Максим Калинов, представляющий интересы родителей пропавшей рязанки Елены Логуновой, заступился за своего коллегу Ивана Беззубцева, доверителем которого является муж Елены – Александр Логунов.

«Сейчас в интернете есть много негативных отзывов в отношении моего коллеги адвоката Беззубцева. Якобы, как он может защищать Александра Логунова? Данные негативные отзывы связаны с тем, что некоторые люди попросту не понимают суть адвокатской работы… Адвокат просто выполняет свою работу независимо от того, одобряет он поступок своего клиента или нет, как относится к самому человеку. Это просто работа, также, как у врача, который лечит и преступников тоже», - отметил Калинов.

Ранее адвокат Иван Беззубцев попытался доказать непричастность Александра Логунова к ее исчезновению Елены (читать подробнее).

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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