СК не увидел в словах рязанского депутата о расстрелах ничего криминального

Владимир Сидоров в ноябре 2021 года "взорвал" интернет-пространство своим высказыванием о расстрелах за купленные сертификаты о вакцинации.

Следственный комитет ответил рязанцу Аелксандру Евдокимову, который обратился с заявлением по поводу высказывания депутата Рязанской областной Думы Владимира Сидорова. В ноябре 2021 года на очередном заседании Сидоров предложил расстреливать людей, которые покупают сертификаты вакцинации от коронавируса.

«Сегодня покупают сертификаты от прививок. Вообще за это надо расстреливать, я считаю. Я сам бы принял участие в расстрелах. Обязательно это надо делать!», - выпалил депутат.

Позже Сидоров просил не воспринимать его слова буквально.

«Высказывания депутата Сидорова следует расценивать с точки зрения его оценки общественной опасности лиц, которые осуществляют деятельность по изготовлению, сбыту и приобретению документов о вакцинации и его позиции об ужесточении наказания таким лицам, а не как действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по отношению к определенной социальной группе людей», - говорится в ответе СК.

То есть слова депутата следователи расценили как точку зрения насчет «ужесточения наказания», а не как призыв к массовым расстрелам. Хотя такой призыв фактически и имел место.