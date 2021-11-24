Депутата Сидорова завалили оскорблениями после скандальной фразы о расстрелах

Свои слова депутат Рязоблдумы Владимир Сидоров попытался объяснить эмоциями после перенесенной коронавирусной инфекции и утраты супруги.

Личную страницу депутата-единоросса Владимира Сидорова из Рязанской областной Думы завалили гневными комментариями. Такое внимание он к себе привлек скандальным высказыванием о расстрелах за покупку сертификатов о вакцинации, разлетевшемся по всей России.

Выступая на заседании 23 ноября, Сидоров призвал использовать крайне радикальный принцип: «не привился – не подходи близко, не выходи из дома, детей в школу не пускай, в магазине тебе делать нечего». Впрочем, на этом он не остановился:

«Сегодня как мы делаем… Мы покупаем эти сертификаты о прививках. Вообще за это надо расстреливать, я бы считал. Я сам бы принял участие в расстрелах. Обязательно надо это делать!», - заявил Сидоров.

После таких слов на личную страницу «ВКонтакте» Сидорова хлынул целый поток критики и оскорблений. Люди в разной форме – кто-то с горечью, кто-то с ненавистью, кто-то с издевкой – стали выражать свое отношение к словам депутата. Пусть позже Сидоров и признался, что выступил на эмоциях, так как сам был в красной зоне и потерял жену.

Самое частое слово, которое встречалось, - «позор». Нередко, конечно, звучал и призыв сложить полномочия. А самым популярным стал комментарий о намерении написать обращение в прокуратурой с просьбой проверить слова Сидорова.

Также одна из женщин провела тонкую параллель с фразой в статусе депутата:

«Ваш статус «Лучшее слово – дело!» недвусмысленно пересекается с вашими же словами о расстреле мирных граждан, в котором, с ваших же слов, вы жаждите принять участие», - написала Татьяна Пищальникова.

На фоне скандала обратили люди внимание и на недавнее поздравление депутата с Днем народного единства

«Вы просто представьте, до какой степени этот человек далек от народа, когда три недели назад он сердечно поздравлял соотечественников с Днем народного единства, а сегодня готов их расстреливать», - написал один из пользователей, обвинив депутата в лицемерии и желании выслужиться.

В ответ депутат 24 ноября около 9 утра только ограничил комментирование записей на своей странице. Однако в распоряжении «КП-Рязань» остались скриншоты оставленных ранее комментариев.