Рязанский депутат Сидоров о расстреле людей: Я жену потерял, сказал на эмоциях

Депутат Сидоров о расстреле людей, купивших сертификаты: Я жену потерял, сказал на эмоциях

Рязанский депутат Владимир Сидоров объяснил, почему призвал расстреливать людей, купивших сертификаты о вакцинации против коронавируса. Все дело в эмоциях, по его словам.

«Я в эмоциях выступил, поскольку сам был в красной зоне, потерял жену, цитирует Сидирова РИА Новости. - Я имел в виду, что нужны самые жесткие наказания для тех, кто покупает и продает сертификаты. Ограничения никому не нравятся, но прививки - главное условие выживания во время пандемии».

На заседании Рязанской областной Думы 23 ноября депутат Владимир Сидоров четко произнес, что за покупку сертификатов нужно расстреливать, а он сам готов в расстрелах участвовать. «Обязательно это надо делать!» — заявил Сидоров (читать подробнее с видео).

Отметим, что известная предпринимательница Михайловского района Сидорова Нина Петровна, супруга депутата Рязанской областной Думы Владимира Сидорова и мама главы Михайловского района Евгения Сидорова скончалась в конце декабря 2020 года.

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