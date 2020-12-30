Скончалась известная предпринимательница Михайловского района Сидорова Нина Петровна, супруга депутата Рязанской областной Думы Владимира Сидорова и мама главы Михайловского района Евгения Сидорова.«Губернатор Николай Любимов, депутаты и правительство Рязанской области, центральные исполнительные органы государственной власти региона выражают глубокие соболезнования. Светлая память о Нине Петровне навсегда останется в сердцах всех, кто ее знал. Скорбим вместе с родными и близкими», - говорится в некрологе.Напомним, Нина Петровна Сидорова в разные годы была учредителем ООО «Центральный рынок» в городе Михайлов, Жмуровского охотхозяйства, ООО «Голдино-зерно» и ООО «Малинки».К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!