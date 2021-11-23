Рязанский депутат готов расстреливать людей, купивших сертификат о вакцинации.

Депутат Рязанской областной Думы Владимир Сидоров во время очередного думского заседания предложил расстреливать людей, которые покупают сертификаты вакцинации от коронавируса. Видео с заседания выложил его однофамилец, депутат Рязанской городской Думы Денис Сидоров.

«Сидоров Сидорову рознь», - подчеркнул городской депутат.

Что касается старшего Сидорова, то сквозь стороннюю беседу других депутатов можно разобрать:

— … чтобы ничего другого не было, тогда ситуация через месяц-два-три изменится. Сегодня покупают сертификаты от прививок. Вообще за это надо расстреливать. Я посчитал… я сам бы принял участие в расстрелах. Обязательно это надо делать! — заявил Сидоров.

Ранее митрополит Рязанский и Михайловский Марк напомнил, что Церковь не делит своих чад на непривитых и привитых, на тех, кто имеют QR-код и тех, у кого его нет.

«Для Бога все люди – дети. И Церковь переживает, видя фактическое насилие одних детей над другими, и молится о мирном разрешении создавшейся ситуации», - отметил митрополит (читать подробнее).

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