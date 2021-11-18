Рязанский митрополит: Церковь не может рекомендовать государству вводить режим QR-кодов

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Фото: Рязанская епархия.

Отвечая на вопрос читателя «КП-Рязань» об отношении Церкви к разделению общества на тех, у кого есть QR-код и на тех, у кого их нет, митрополит Рязанский и Михайловский Марк отметил следующее:

- Предполагаемый закон уже сейчас вызывает разделение в обществе. Уже сегодня ряд партий в Государственной Думе высказались против нововведения и заявили, что будут голосовать также против.

Привитые люди осуждают не привитых за то, что из-за них общество не может вернуться к нормальной жизни. А не привитые на это отвечают, что новая прививка ничего не дает и не спасает от поветрия, и приводят соответствующие статистические данные по странам мира.

В Церкви мы тоже видим разные представления о ситуации. Но одно я могу сказать точно, Церковь не может рекомендовать государству скорее вводить режим QR-кодов и брать с нарушителей штрафы. Поскольку по своей природе Церковь не является и не может являться частью репрессивного аппарата государства.

Мы, конечно, понимаем озабоченность государства количеством заболевающих и количеством смертей и с уважением относимся к усилиям государства решить эту проблему, но не такими жесткими методами. Столь жесткие меры уже сегодня приводят к еще большему разделению в обществе, которому в наше время, как никогда, необходимо сплотиться перед лицом внешних угроз.

В Евангелии сказано, «всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет» (Лк. 11:17). Так что Церковь не делит своих чад на не привитых и привитых, на имеющих QR-код и не имеющих такового. Для Бога все люди – дети. И Церковь переживает, видя фактическое насилие одних детей над другими, и молится о мирном разрешении создавшейся ситуации.