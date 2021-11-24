Депутат Сидоров извинился за предложение расстреливать рязанцев, купивших QR-коды

Фото: Рязанская областная Дума.

23 ноября во время заседания Рязанской областной Думы депутат Владимир Сидоров принес извинения по поводу выступления в котором предложил растреливать рязанцев, купивших QR-коды. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Я искренне сожалею, что в своем выступлении в очень резкой форме высказался в отношении людей, продающих и покупающих справки о вакцинации против ковида. Мои слова прозвучали излишне эмоционально, но прошу не воспринимать их буквально. Еще раз приношу свои извинения», - заявил депутат.

Ранее общественный активист, руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в ответ на выходку народного избранника, официально обратился к Генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову с просьбой провести проверку в отношении депутата законодательного Собрания Рязанской области.