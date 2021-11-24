Московский активист пожаловался в прокуратуру на рязанского депутата

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На заседании Рязанской областной Думы 23 ноября один из старейших депутатов Владимир Сидоров, будучи, по его словам, эмоционально расстроенным после тяжелой болезни и потери жены, призвал бороться с обладателями поддельных сертификатов о вакцинации фашистскими методами – массовыми расстрелами.

В ответ, возмущенный вакханалией регионального парламентария общественный активист, руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин выложил в соцсетях пост следующего содержания:

«Сегодня официально обратился к Генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову с просьбой провести проверку в отношении депутата законодательного Собрания Рязанской области Владимира Сидорова, который публично призвал расстрелять граждан нашей страны из-за поддельных сертификатов о вакцинации и публично высказал желание взять в руки автомат и расстреливать. Для меня это дико слышать от народного избранника».

По словам общественника, депутат не имеет права выражать такие эмоции в принципе. Бородин убежден, что такое словоизлияние говорит о несоответствии занимаемой должности.

- Не может депутат уподобляться «беспредельщикам» и троллям из соцсетей. Выбирайте, как говорится, выражения, - резюмирует активист.