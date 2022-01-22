Губернатор призвал обеспечить своевременную диагностику ковида в Рязанской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Рязанской области снова начался рост заболевших коронавирусом. Об этом на заседании оперштаба сообщил губернатор Николай Любимов.

Глава региона в очередной раз призвал «максимальными темпами вести вакцинацию, обеспечить своевременную диагностику ковида, в том числе за счет увеличения охвата тестированием и использования экспресс-тестов».

По словам Любимова, сейчас необходимо обеспечить готовность Рязанской области «к любому развитию ситуации по коронавирусу, с учетом угрозы стремительного распространения нового штамма – омикрона.

В начале ноября 2021 года губернатор Любимов потребовал от подчиненных чиновников сократить сроки проведения ПЦР-анализов и доведения результатов до поликлиник и пациентов. Вся работа, по его словам, должна быть отлажена «максимум в недельный срок».

А в конце ноября глава региона в очередной раз раскритиковал уровень профессиональных компетенций своих подчиненных - досталось министру здравоохранения Андрею Прилуцкому:

«24 часа – это максимум для получения человеком результата ПЦР-теста, — заявил Николай Любимов. — Если этого не будет, Андрей Александрович, выложу в социальные сети ваш прямой номер телефона. Будете отвечать на вопросы граждан лично» (читать подробнее).

Отметим, что Николай Любимов до сих пор не выложил личный номер Андрея Прилуцкого для общественности.

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