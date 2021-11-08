Губернатор Любимов: Зачем такие ПЦР-тесты нужны, если человек ходит и заражает других. Фото: Дарья ИВАНОВА

Губернатор Николай Любимов потребовал от подчиненных чиновников сократить сроки проведения ПЦР-анализов, и доведения результатов до поликлиник и пациентов «максимум в недельный срок».

«За неделю нужно сделать так, чтобы ПЦР-тесты поставлялись в нормативные сроки. Вот со следующего понедельника (15 ноября – Ред.) не должно быть даже близко слышно такого, что сделали тест, а только через две недели или неделю поликлиника получила их результаты, - сказал губернатор. - Зачем такие тесты нужны? Если человек ходит и заражает других, не лечится, у него нет возможности получать лекарства... Поэтому ничего слушать даже не буду, срочно со всем этим разобраться, и срочно все исправить».

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