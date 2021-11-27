Губернатор пообещал выложить в соцсети прямой номер телефона министра Прилуцкого

Губернатор пообещал выложить в соцсети прямой номер телефона министра здравоохранения Андрея Прилуцкого.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов в очередной раз раскритиковал уровень профессиональных компетенций своих подчиненных. В частности, досталось министру здравоохранения Андрею Прилуцкому. К главе региона продолжают поступать жалобу на долгое получение результатов ПЦР-тестов.

— 24 часа – это максимум для получения человеком результата ПЦР-теста, — заявил Николай Любимов. — Если этого не будет, Андрей Александрович, выложу в социальные сети ваш прямой номер телефона. Будете отвечать на вопросы граждан лично.

В начале ноября губернатор уже поднимал эту тему, искренне недоумевая, зачем такие ПЦР-тесты нужны, если человек ходит и заражает других. Тогда глава региона потребовал от чиновников сократить сроки тестирования на коронавирус. Видимо, что-то пошло не так (читать подробнее).

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