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Общество19 января 2022 9:54

Депутаты выбрали светильники для установки в Рязани вместо прежних

Известно, что такие установлены на участке улицы Шевченко, но производителя и модель власти не указали
Источник:kp.ru
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Выбор депутатов гордумы пал на светильники, работающие на улице Шевченко близ ледовой арены "Айсберг".

Выбор депутатов гордумы пал на светильники, работающие на улице Шевченко близ ледовой арены "Айсберг".

Депутаты гордумы выбрали один из представленных вариантов светильников для установки в Рязани вместо прежних. Об этом стало известно на заседании комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры.

Ранее депутаты осмотрели участки улиц Свободы, Шевченко и Первомайского проспекта, где в качестве эксперимента были установлены разные образцы от разных производителей. В итоге их выбор пал на те, что освещают улицу Шевченко в районе ледовой арены «Айсберг».

«По словам депутатов, они не имеют темных зон, срок их службы 12 лет. По ним депутатами запрошена дополнительная информация и мнение независимых экспертов», - сообщает по итогам заседания «МедиаРязань».

Проект реконструкции освещения, по которому затем объявят закупку, горадминистрация должна представить рабочей группе до 14 февраля. Мэрия планирует заключить договор лизинга на 7 лет с общим объемом платежей не более 500 млн рублей. Замену освещения чиновники рассчитывают провести с марта по август 2022 года.