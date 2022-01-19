Депутаты выбрали светильники для установки в Рязани вместо прежних

Выбор депутатов гордумы пал на светильники, работающие на улице Шевченко близ ледовой арены "Айсберг".

Депутаты гордумы выбрали один из представленных вариантов светильников для установки в Рязани вместо прежних. Об этом стало известно на заседании комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры.

Ранее депутаты осмотрели участки улиц Свободы, Шевченко и Первомайского проспекта, где в качестве эксперимента были установлены разные образцы от разных производителей. В итоге их выбор пал на те, что освещают улицу Шевченко в районе ледовой арены «Айсберг».

«По словам депутатов, они не имеют темных зон, срок их службы 12 лет. По ним депутатами запрошена дополнительная информация и мнение независимых экспертов», - сообщает по итогам заседания «МедиаРязань».

Проект реконструкции освещения, по которому затем объявят закупку, горадминистрация должна представить рабочей группе до 14 февраля. Мэрия планирует заключить договор лизинга на 7 лет с общим объемом платежей не более 500 млн рублей. Замену освещения чиновники рассчитывают провести с марта по август 2022 года.