Замена освещения в Рязани обойдется в полмиллиарда

Для замены освещения в Рязани мэрия заключит договор лизинга на 7 лет. Общий объем платежей не должен превысить 500 млн рублей. Такая информация прозвучала на заседании комитета по ЖКХ и развитию инфраструктуры Рязанской гордумы.

«В настоящее время подготовлено техническое задание, получены коммерческие предложения. Размещение закупки планируется в декабре 2021 года», - сообщается по итогам заседания.

Запустить в работу 17397 новых светильников и 15 шкафов автоматизированной системы управления наружным освещением власти планируют до 1 сентября 2022. Постепенно - каждый участок по мере готовности, пояснял ранее замглавы администрации Борис Ясинский губернатору. Гарантия на оборудование распространяется на весь срок лизинга.

Параллельно городские чиновники предлагают провести замену 320 километров проводки на сумму 170 млн рублей. Обсуждение продолжат на следующем заседании комитета.