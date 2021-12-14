Освещение в Рязани власти пообещали заменить за шесть месяцев

Тусклое и погубившее немало людей освещение в Рязани заменят до конца лета 2022 года. Будет ли новое лучше?

Для замены освещения в Рязани мэрия приобретет по договору лизинга 17397 светильников. Контракт планируется заключить в январе 2022 года, а монтировать – с марта по август. Об этом замглавы городской администрации Борис Ясинский доложил губернатору Николаю Любимову на заседании областного правительства 14 декабря.

«Наиболее оптимальным [решением] является заключение договора лизинга на приобретение более 17 тыс. светильников и 15 шкафов автоматизированной системы управления наружным освещением. В настоящее время нами завершается подготовка технического задания на проведение закупочной процедуры», - заявил Ясинский.

У Ясинского и Любимова возникло недопонимание насчет пункта об «отсутствии предпроектного обследования состояния наружного освещения». На вопрос «Что мешало-то? Вы что с мая делали?» Ясинский ответил, что имелось ввиду предпроектное обследование перед заключением в 2014 году провального энергосервисного контракта – это он и назвал главной тогдашней ошибкой. Завершилось действие контракта как раз в мае 2021-го. Тем не менее, Любимов остался недоволен тем фактом, что проблема существует уже долгое время, а решаться начнет только следующей весной.

- Сейчас вы говорите людям: «Только в марте мы начнем исправлять ситуацию, а декабрь-январь- февраль вы будете ходить так же, спотыкаться, ничего не видеть, как это происходит сейчас». Так фактически получается? – спросил Любимов.

После неловкой паузы Ясинский пообещал сделать все возможное, чтобы приступить к монтажу раньше.

«Как привыкли работать черепашьим шагом, так и работаете. Исправляйте ситуацию уже сейчас», - прокомментировал губернатор.

Также он поручил городским чиновником заняться участками, где освещения нет совсем, так как установка дополнительных светильников контрактом предусмотрена не будет – только замена существующих.