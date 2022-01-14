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Общество14 января 2022 8:52

Экспериментальные светильники в Рязани установили на трех улицах

Представители власти прошли по ним, чтобы сравнить качество освещения
Источник:kp.ru
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В Рязани в качестве эксперимента частично заменили светильники на улицах Шевченко, Свободы и на Первомайском проспекте.

В Рязани в качестве эксперимента частично заменили светильники на улицах Шевченко, Свободы и на Первомайском проспекте.

В Рязани в качестве эксперимента частично заменили светильники на улицах Шевченко, Свободы и на Первомайском проспекте. Использовались разные образцы от разных производителей, сообщает Рязанская городская Дума.

13 января на «экспериментальные» участки выезжали депутаты и представители администрации.

«Депутаты сравнили параметры работы светильников: световой поток, степень яркости и радиусы освещенности. Также в ходе выезда обсудили вопросы энергоэффективности новых фонарей», - рассказали в пресс-службе гордумы.

Использовались ли при этом специализированные приборы, не уточняется. Не говорится и о результатах сравнения.

В итоге депутаты решили запросить дополнительную информацию относительно светильников с их техническими и стоимостными характеристиками. Варианты для закупки, как и другие вопросы освещения, рассмотрят на одном из заседаний комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры.

Варианты закупки новых светильников рассмотрит профильный комитет гордумы.

Варианты закупки новых светильников рассмотрит профильный комитет гордумы.