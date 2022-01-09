На площади Победы в Рязани скоро откроется ресторан KFC

В скором времени в Рязани откроется очередной ресторан общественного питания KFC. Расположен он будет в самом центре города, на площади Победы – в пристройке к МКЦ (Муниципальный культурный центр).

В настоящее время на месте уже оборудовали зал для посетителей, расставили столики, идет настройка кухни.

Это будет уже шестой ресторан «куриной кухни» в Рязани. Последний открыли буквально в декабре 2021 года на Солотчинском шоссе.

Новая точка KFC будет находиться напротив своего основного конкурента - McDonald’s

Новая точка KFC будет находиться напротив своего основного конкурента - McDonald’s (ТРЦ «Виктория Плаза»).

В середине ноября прошлого года «КП-Рязань» рассказывала о завершении строительства досугово-торгового центра. Именно там и будет находится ресторан быстрого питания (читать подробнее с фото и видео).

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