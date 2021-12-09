В Рязани открылся пятый ресторан KFC

Фото: архив "КП".

В Рязани открылся пятый ресторан популярной американской сети KFC. Новая точка заведения, специлизирующего на приготовлении курицы, открылась по адресу: Солотчинское шоссе, 7.

Это первый KFC в областном центре, расположенный не в торговом центре, а в отдельно стоящем здании.

Напомним, первое заведение франшизы из Кентукки открылось в Рязани в мае 2018 года в ТРЦ «Премьер». На его открытие пришли пара сотен жаждущих жареной курицы человек. В августе того же года вторую точку ресторана открыли в «М5 Молл», а в 2019 открылось третье заведение в ТРЦ «Малина».