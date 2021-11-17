На площади Победы завершают строительство досугово-торгового центра

На площади Победы завершают пристройку к МКЦ.

На площади Победы в Рязани завершается строительство досугово-торгового центра. Расположен он будет по адресу: Первомайский проспект, дом 68/2, сооружение 1. Если говорить проще – пристройка к зданию МКЦ.

Очередной торговый центр на площади Победы будет размещаться на земельном участке площадью 969 кв. метров, и строит его ООО «Золотой ключ» по заказу ООО «Имэкс Нефтепродукт».

В центре Рязани появится досугово-торговый центр.

Еще летом 2013 года администрация Рязани своим постановлением разрешила возвести пристройку к Муниципальному культурному центру (МКЦ) на площади Победы в Рязани. За пару месяцев до этого прошли общественные слушания, на которых большинство поддержали строительство пристройки и «подземной парковки под фонтаном».

Отметим, что с момента выдачи разрешения (действительно до 22 июня 2022 года) строительство не велось, начали лишь весной 2021 года.

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