От поисков Елены Логуновой с участием волонтеров временно отказались

Поиски 26-летней Елены Логуновой продолжаются ежедневно. Фото: УМВД России по Рязанской области.

В ближайшее время поисков пропавшей рязанки Елены Логуновой с участием волонтеров, организовать не планируют. От этого метода временно решили отказаться. Об этом «КП-Рязань» рассказала частный детектив Екатерина Шумякина.

- Волонтеров привлекать не планируем. Но поиски идут каждый день и в Рязани и за ее пределами. К сожалению не всю информацию которой я владею можно озвучивать в СМИ, - поделилась детектив.

Ранее Екатерина Шумякина высказывала мнение, что пропавшая девушка вообще не покидала дома в котором жила:

- Не может быть так, чтобы в XXI веке человек сам вышел из дома, и его никто не видел, ни одна камера.

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).