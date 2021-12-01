Частный детектив назвала главную ошибку в работе рязанского СК по розыску Логуновой

Частный детектив Екатерина Шумякина назвала главную ошибку в работе рязанского СК по розыску Елены Логуновой. Мол, и собаку собаку поздно привели, и соседей опросили. Все это женщина сказала блогеру Кадету.

«Соседей опрашивали через 2,5 недели, собак привели через четыре дня. Следствие, по моему мнению, первичное следствие, несмотря на возбужденное уголовное дело по статье «Убийство», рассматривало версию, что Елена сама ушла. Мол, Лена ушла и не хочет общаться с родственниками, это я грубо говорю. По моему мнению, это ошибка. Нужно было изначально рассматривать более тяжкую статью».

По словам Шумякиной, пока дело не взял Александр Иванович Бастрыкин под личный контроль, дело толком нормально не расследовалась.

«Только сейчас, благодаря центральному аппарату и тем [московским] следователям, начались подвижки», - сказала дама.

Ранее Шумякина заявила, что от версии сексуального рабства по делу Елены Логуновой она отказалась (читать подробнее).

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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